Ambiente: Crea su qualità aria, al via progetto di monitoraggio integrato con api (2)

- Nel dettaglio, verranno utilizzati sei alveari, tre per ognuna delle due postazioni di monitoraggio individuate. I ricercatori del Crea si occuperanno di effettuare i campionamenti sia delle api bottinatrici in entrata, sia del miele di recente importazione. Il numero relativamente basso delle api prelevate non avrà alcuna conseguenza per lo sviluppo degli alveari. I campionamenti e le analisi per determinare la presenza di inquinanti ambientali saranno effettuati quattro volte all'anno: a fine aprile - inizio maggio, a fine maggio - inizio giugno, a fine luglio - inizio agosto e, per ultimo, a fine settembre - inizio ottobre. Parallelamente gli stessi alveari verranno visitati allo scopo di rilevarne la forza, in termini della quantità delle api adulte, la covata, la consistenza delle scorte di cibo ed eventuali segni di patologie. Bees for Integrated Air Quality Monitoring, della durata di un anno (marzo 2023 - marzo 2024), nasce dalla collaborazione tra la società chimica Secam Srl con Cirsa - Centro interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali dell'Alma Mater, Università di Bologna – e il Crea ed è interamente finanziato dalla società Secam Srl. Si prefigge l'obiettivo di fornire una conoscenza della qualità dell'aria più completa e a più ampio raggio, sia in termini di inquinanti presenti, che di estensione dell'inquinamento. (Com)