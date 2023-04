Digitale: servizi hosting, quali sono le principali alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I servizi di hosting sono fondamentali per chi desidera mettere in rete un nuovo sito Internet e per realizzare svariati tipi di progetti online. Chi ha queste esigenze può procurarsi un server di proprietà, collocandolo fisicamente in locali di proprio possesso, ma questa è una soluzione per nulla consigliabile, in primis per motivi economici, ma anche perché in questo caso si ha tutta la responsabilità della gestione tecnica dell'infrastruttura, che non è cosa da poco. La miglior soluzione è dunque quella di acquistare un servizio apposito da una società esterna, dunque da un provider, e da questo punto di vista le possibilità sono diverse. I servizi di web hosting, infatti, non sono tutti uguali, ma si può scegliere tra diverse opzioni: quali sono, dunque, le principali alternative? Per rispondere può essere utile consultare il sito Internet di un noto provider quale Flamenetworks .