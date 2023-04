Digitale: servizi hosting, quali sono le principali alternative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’hosting semplice è la soluzione più basica, quella che viene scelta dalla grande maggioranza dei clienti. In servizi come questi il provider colloca il sito Internet del cliente nei propri data center, in strutture condivise con altri clienti, ma questo non è sinonimo di scarsa qualità, anzi. Gli hosting di questo tipo, a loro volta, possono essere distinti in numerose varianti e possono essere oggetto di innumerevoli personalizzazioni. Il server dedicato è una soluzione avanzata, la quale si rivolge a clienti, principalmente aziende, amministrazioni pubbliche o realtà di analogo prestigio, che necessitano di performance superiori alla norma, magari perché devono gestire dei portali che possano accogliere senza problemi migliaia e migliaia di utenti contemporaneamente. Il server dedicato, è utile sottolinearlo, è una soluzione eccellente anche dal punto di vista della sicurezza informatica, ma di cosa si tratta esattamente? Questa soluzione è paragonabile alla disponibilità di un server di proprietà, con la differenza che il server non è fisicamente nella propria disponibilità ma è collocato esternamente, ovvero nei data center del provider, i quali hanno piena responsabilità della loro gestione tecnica. Il server dedicato, quindi, non è un server condiviso con altri clienti, ma è assolutamente in esclusiva per il singolo cliente. (segue) (Rin)