Digitale: servizi hosting, quali sono le principali alternative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il server virtuale è una soluzione ideale per i clienti che cercano soluzioni più avanzate rispetto a quelle che vengono garantite dal servizio hosting tradizionale. Il server virtuale è paragonabile, a livello di performance, al server dedicato, ma è una soluzione che riesce a risolvere la principale criticità dei server dedicati, ovvero il mancato utilizzo di molte delle risorse a disposizione. Grazie alla tecnologia cosiddetta “frazionamento”, questa soluzione è in grado di impiegare esclusivamente le risorse necessarie, senza sprechi, e ciò consente di ridurre in maniera significativa anche i costi. Le risorse impiegate, è utile sottolinearlo, possono variare in relazione alle necessità del momento. Un’altra opportunità a cui si può fare affidamento è il cosiddetto cloud server, molto gettonato dalle web agency e dalle realtà che devono gestire numerosi siti web. Il cloud server prevede l’utilizzo di infrastrutture in cloud scalabili, ovvero ampliabili sia in maniera verticale, quindi aggiungendo nuove risorse, sia in maniera orizzontale, dunque creando strutture complesse tramite l’attivazione di altri cloud server. (Rin)