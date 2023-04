Pakistan-Cina: colloquio telefonico Sharif-Li, primi ministri fanno il punto su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo della Cina, Li Qiang. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano, sottolineando che la conversazione è stata calorosa e cordale. I due leader, si legge nella nota, hanno fatto il punto sulla cooperazione bilaterale nelle aree chiave, tra cui le infrastrutture e il progetto del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), concordando di intensificarla in tutti i settori per conseguire gli obiettivi prefissati, a vantaggio dei rispettivi popoli e anche della regione. Sharif si è congratulato con Li per il recente insediamento e ha ribadito che il Pakistan apprezza lo sviluppo pacifico della Cina considerandolo un fattore positivo per la pace e la stabilità internazionale. Il leader di Islamabad ha confermato anche l’adesione del suo Paese al principio di “una sola Cina” e il sostegno a Pechino sulle questioni di Taiwan, Tibet, Xinjiang, Hong Kong e Mar Cinese Meridionale. Inoltre, ha ringraziato la parte cinese per la sua posizione sulla questione del Kashmir, che oppone il Pakistan all’India. Il primo ministro della Cina, a sua volta, ha ribadito il sostegno allo sviluppo nazionale del Pakistan, alla sua sovranità e alla sua integrità territoriale.(Inn)