- "Penso siano scelte personali. Il Pd o è plurale o non è, se si rispettano le diverse sensibilità che lo hanno costruito. Con la nuova segretaria è una scommessa per tutti, perché viene da una storia diversa". Lo ha detto il senatore del Partito democratico Alessandro Alfieri, ad "Agorà" su Rai3, in merito alla defezione dal Pd di Enrico Borghi. (Rin)