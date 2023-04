© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ospita l'Italian Day del Senior Course del Nato defence college. Come si legge in un tweet del ministero degli Esteri, "la formazione dei futuri leader civili e militari dell'Alleanza è fondamentale per lo sviluppo di una cultura della sicurezza condivisa e per il rafforzamento della comunità transatlantica". (Res)