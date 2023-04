Vaticano: Papa dona a premier ucraino Shmyhal scultura in bronzo sulla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. L'incontro ha avuto luogo in Vaticano ed è durato circa 30 minuti, con inizio alle ore 9:20. Il Pontefice ha donato al primo ministro la fusione in bronzo di un fiore nell'atto di sbocciare con la scritta "La pace è un fiore fragile", oltre al Messaggio per la Pace di quest'anno, al Documento sulla Fratellanza Umana, al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev ed al volume "Un'Enciclica sulla pace in Ucraina". A sua volta, Shmyhal ha ricambiato omaggiando Bergoglio con la riproduzione di una caraffa in ceramica raffigurante un gallo, sopravvissuta a un bombardamento nei pressi di Kiev, e spighe di grano dall'Ucraina. In aggiunta, anche un libro di foto sulla guerra in corso e la resistenza del popolo ucraino. (Civ)