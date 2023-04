Russia-India: Lavrov parteciperà a riunione di Organizzazione per Cooperazione di Shanghai il 4-5 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) in India il 4-5 maggio. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "I ministri degli Esteri (...) prevedono di prestare un'attenzione prioritaria alle questioni principali della prossima riunione del Consiglio dei capi degli Stati membri della Sco, previsto per il periodo dal 3 luglio al 4 luglio a Nuova Delhi", ha spiegato Zakharova nel corso di una conferenza stampa. (Rum)