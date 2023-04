Colombia: Ue annuncia cinque progetti cooperazione a sostegno di pace e transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita in Colombia, mercoledì scorso, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell ha annunciato cinque nuovi progetti per un valore di 26,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori finanziamenti da parte degli Stati membri dell'Ue. Questi progetti mirano a sostenere la transizione verde della Colombia, a combattere il cambiamento climatico e a promuovere la pace nel Paese. Lo si apprende da un comunicato stampa del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). Il primo progetto sarà incentrato sulla transizione verde e sulla lotta al cambiamento climatico. "Attualmente, la Colombia perde quasi 200 mila ettari di foresta ogni anno, una situazione insostenibile sia per il Paese che per il mondo", si legge nella nota. Il governo del presidente Petro mira a ridurre la deforestazione del 20 per cento all'anno e, per sostenere questo obiettivo, l'Ue ha annunciato un nuovo sostegno di bilancio di 10,5 milioni di euro, che si aggiunge agli altri 15 progetti verdi in corso, per un valore di 32,8 milioni di euro. Inoltre, l'Ue riconosce gli sforzi significativi della Colombia nell'accogliere un gran numero di migranti, in particolare i 2,6 milioni di venezuelani e i rimpatriati. (segue) (Beb)