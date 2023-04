Colombia: Ue annuncia cinque progetti cooperazione a sostegno di pace e transizione verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo progetto da 10 milioni di euro è stato annunciato dall'Ue questa settimana e contribuirà a sostenere l'integrazione socio-economica della popolazione migrante e la sostenibilità economica delle comunità ospitanti. Attualmente, sono in corso progetti europei per un valore di 58 milioni di euro a sostegno dei migranti. Inoltre, altri due progetti, del valore rispettivamente di 2 e 3,8 milioni di euro, mireranno a sostenere la pace in Colombia. Il primo progetto contribuirà a finanziare la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), mentre il secondo aiuterà le vittime del conflitto armato e della violenza di genere. Infine, la Commissione europea fornirà 200 mila euro di assistenza umanitaria alle comunità che vivono nei pressi del vulcano Nevado del Ruiz, attualmente in stato di allerta arancione. Il pacchetto mira ad aiutare queste comunità a prepararsi per eventuali disastri naturali. "La Colombia è un partner chiave per l'Ue, tanto a livello bilaterale, che regionale, che multilaterale. Le nostre priorità politiche sono le solite: prendersi cura dell'ambiente e costruire la pace", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue, Josep Borell. (Beb)