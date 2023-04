Giordania: ministro Esteri trasmette messaggio del re Abdullah II al presidente di Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, durante la sua visita ufficiale di ieri a Nicosia, ha trasmesso un messaggio del re, Abdullah II, al presidente di Cipro, Nikos Christodoulides. Lo ha riferito l’agenzia di stampa giordana “Petra”. Nel messaggio, il re hashemita ha espresso il desiderio di rafforzare le relazioni bilaterali, invitando Christodoulides a visitare il regno. Durante l’incontro tenutosi al palazzo presidenziale di Nicosia, il presidente cipriota ha riconosciuto l’importanza del ruolo della Giordania nella regione mediorientale e, in particolare, del ruolo del re Abdullah II, per il suo impegno nel “risolvere i conflitti e rafforzare la sicurezza e la stabilità”. Tra i temi affrontati durante il colloquio, la questione palestinese, il partenariato di Amman con l’Unione europea e i meccanismi di cooperazione tra Giordania, Cipro e Grecia. Safadi, inoltre, ha incontrato l’omologo cipriota, Costantinos Kombos, con il quale ha espresso il comune desiderio di costruire relazioni cordiali tra i due Paesi, migliorando la cooperazione in diversi settori, soprattutto il commercio, il turismo, la sicurezza e la Difesa. I due ministri degli Esteri hanno inoltre affrontato diverse questioni regionali e internazionali, tra le quali, oltre alla questione palestinese, gli impegni per trovare una via di uscita al conflitto siriano, la situazione in Libano, il sostegno all’Iraq, la lotta al terrorismo, gli scontri armati in Sudan, la guerra in Ucraina e le iniziative per promuovere la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente. (Lib)