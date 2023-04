Ostia: Bonelli (Ev), con furto in casa sottratti dossier, preoccupa presenza malavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Europa verde, Angelo Bonelli, in una intervista al quotidiano "Il Corriere della sera" approfondisce alcuni dettagli del furto verificatosi il 3 aprile scorso nella sua casa di Ostia a Roma. "Hanno portato via solo due faldoni di documenti e la medaglia di bronzo che papa Wojtyla mi regalò quando ero assessore alla Regione Lazio - spiega Bonelli -. I pochi preziosi che ho in casa li hanno lasciati sparsi sul letto, dopo averli tirati fuori da un mobile". Tra i faldoni sottratti "uno raccoglieva le denunce più recenti. Me ne vengono in mente tre: gli esposti da me presentati contro Casapound e Forza nuova, quelli, numerosi, sulle infiltrazioni della malavita nel commercio e negli stabilimenti balneari di Ostia, e uno sul caso Cospito. L'altro faldone conteneva le carte di quando mio papà si arruolò nei carabinieri. Potrebbero averlo preso senza essersi accorti che aveva un valore puramente affettivo". Secondo Bonelli "la criminalità di Ostia che si credeva sconfitta con gli arresti della Dda sta rialzando la testa" e per questo "la mia prima richiesta alla Commissione parlamentare antimafia, che sarà insediata nelle prossime settimane, sarà di aprire una indagine conoscitiva sulla penetrazione della malavita organizzata a Ostia, a cominciare dalla presenza di famiglie criminali nella gestione delle case popolari". (Rer)