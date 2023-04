Ucraina: Russia, c'è l'Occidente dietro pianificazione militare della controffensiva di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente sta conducendo la pianificazione militare in Ucraina e non solo quella tattica. E' quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Gli Stati occidentali dichiarano apertamente che faranno tutto il possibile affinché l'offensiva ucraina (...) abbia luogo. Ossia, non nascondono nemmeno che ci sono loro dietro tutta questa pianificazione militare. Non solo guida tattica, di cui abbiamo parlato più volte", ha detto Zakharova nel corso di una conferenza stampa. La portavoce ha ribadito che i Paesi occidentali "confermano ad alta voce la loro partecipazione al conflitto". (Rum)