Imprese: Spagna, domani Iberdrola rieleggerà presidente Ignacio Sanchez Galan

- L'Assemblea generale degli azionisti della compagnia energetica spagnola Iberdrola che si terrà domani rieleggerà Ignacio Sanchez Galan come presidente, almeno fino al 2027, e ratificherà la nomina di Armando Martínez come amministratore delegato della società. In questo modo, Galan completerà più di vent'anni di presidenza del gruppo dopo il suo ingresso in Iberdrola nel 2011 come vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. (Spm)