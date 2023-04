Mobilità: Voi, a Milano percorsi in due anni oltre 2,3 milioni di chilometri in monopattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voi Technology azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in Europa, raggiunge il traguardo di più un milione di corse effettuate nella città di Milano e 2,3 milioni di chilometri percorsi, dal suo arrivo nel capoluogo lombardo. In poco più di due anni, oltre 110 mila utenti milanesi di Voi hanno percorso in monopattino una distanza pari a sei volte quella tra la Terra e la Luna. Lo rende noto la stessa società spiegando che con una media di 2,2 km a corsa, i milanesi utilizzano maggiormente il monopattino per spostarsi nella fascia oraria tra le 18 e le 19. In media, un tragitto ha la durata di 11 minuti, tempo necessario per raggiungere la stazione della metropolitana o del treno più vicina dal proprio ufficio, a supporto di un viaggio intermodale. Le zone in cui le corse iniziano e finiscono maggiormente sono infatti Porta Venezia, Cordusio e Stazione Centrale, mentre i tragitti più effettuati sono: MM Sondrio - Paolo Sarpi; MM Zara - Scalo Farini; Stazione Centrale - Città Studi; Porta Romana - Corvetto; Porta Venezia - Porta Magenta. Infine, le fasce d’orario con maggiore percorrenza dei monopattini sono quelle comprese tra le 17 e le 21 in cui avvengono circa il 33 per cento delle corse totali, e dalle 11 alle 17, in cui si muove un altro 30 per cento del totale. (segue) (Com)