Mobilità: Voi, a Milano percorsi in due anni oltre 2,3 milioni di chilometri in monopattino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, grazie al servizio Voi Technology sono stati sostituiti con corse in monopattino oltre 145 mila tragitti in auto private con un risparmio di emissioni pari a 30Kg di particelle PM2.5 e 45,5 tonnellate di CO2. Per ottenere lo stesso risultato, si sarebbero dovuti piantare solo a Milano circa 673 alberi con già 10 anni di vita. “In un contesto in cui sono presenti sette operatori, fra i quali Voi Technology è stato uno degli ultimi ad attivare il proprio servizio, aver raggiunto il traguardo del milione di corse effettuate a Milano ci indica che Voi, con i suoi monopattini corallo, è sicuramente una delle prime scelte per i milanesi in termini di micro mobilità elettrica in sharing”, afferma Folco Gervasutti, Communication Manager per il Sud Europa in Voi Technology “Se parliamo di statistiche, questo dato si traduce in circa 33.500 corse al mese, ovvero più di 1.100 al giorno. Questi dati rappresentano la riprova che i monopattini rappresentano per la cittadinanza una soluzione sostenibile per risolvere il problema del traffico urbano”. (Com)