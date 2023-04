Ue: Ok da Comitato politico e sicurezza per Di Maio come rappresentante speciale nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- A quanto si apprende da Bruxelles, nel corso del Comitato politico e di sicurezza (Cops) di questa mattina, è stato approvato senza discussione il punto procedurale per la ratifica della nomina di Luigi Di Maio come rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo Persico. Le successive fasi della procedura prevedono prima un passaggio al Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (Relex), che si occupa delle questioni giuridiche, finanziarie e istituzionali relative alla politica estera comune, per alcuni lavori amministrativi del Consiglio. Successivamente, è previsto un passaggio al Coreper, con i rappresentanti permanenti europei, come punto senza discussione, per poi al tavolo del primo Consiglio in programma. Il nome di Di Maio è stato scelto direttamente dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. (Beb)