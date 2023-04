Germania: capo Stato maggiore aeronautica, vogliamo acquistare l'Arrow 3 da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania vuole acquistare il sistema di difesa aerea Arrow 3 da Israele. È quanto dichiarato dal capo di Stato maggiore dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe), il generale di squadra aerea Ingo Gerhartz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. In particolare, l'ufficiale ha affermato che la Germania dispone già dei sistemi Iris-T e Patriot per la difesa dei propri cieli, ma ha bisogno di “qualcosa a più lungo raggio”. Per tale motivo, ha aggiunto Gerhartz, “vogliamo acquistare il sistema Arrow 3 in Israele”. Il capo di Stato maggiore della Luftwaffe si è detto convinto che “una sorta di accordo preliminare” a tal fine verrà concluso “prima dell'estate”. La “promessa” dell'aeronautica tedesca, ha infine affermato Gerhartz, è “avere il primo Arrow 3 in Germania entro il 2025”. (Geb)