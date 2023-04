Sudan: Sri Lanka evacua connazionali con assistenza indiana e saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka sta seguendo lo sviluppo della situazione in Sudan e collaborando strettamente con i partner internazionali, tra cui l’India e l’Arabia Saudita, per l’evacuazione dei suoi cittadini. Alla data di ieri 13 connazionali erano stati trasferiti da Port Sudan a Gedda e altri 12 si trovavano a Port Sudan in attesa di trasferimento. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Colombo, che è in contatto con le autorità sudanesi e i partner attraverso la sua l’ambasciata in Egitto e il suo console onorario a Karthum.(Inn)