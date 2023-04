Pnrr: Calenda, grave che governo non dica quali progetti sono in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il governo "non dice quali progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono in ritardo e questo è grave. Puoi dire all'Europa che vuoi rivedere dei progetti, ma almeno devi indicare quali. Se lasci la cosa in termini indeterminati blocchi tutta l'attività. Noi abbiamo proposto di prendere una parte dei soldi del Pnrr e fare un grande piano sull'esempio di Impresa 4.0 che stimoli gli investimenti: chi investe in energia, ambiente e digitale ottiene incentivi fiscali. Così le imprese investono, assumono, generano benessere e i soldi del Pnrr si spendono. Siccome il pubblico non è in grado di spenderli tutti, li fai spendere bene dalle imprese. Questa cosa si può fare rapidamente e in linea di principio il governo è d'accordo: l'importante è che adesso lo faccia". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda. (Rin)