Giappone: Covid ufficialmente declassato a influenza dall'8 maggio

- Il governo del Giappone ha formalmente deciso oggi di declassare lo status legale del Covid-19 a quello della comune influenza stagionale a partire dal prossimo 8 maggio, aprendo così la strada alla piena normalizzazione delle attività economiche e sociali nel Paese. La conferma della decisione giunge mentre il governo valuta di anticipare di una settimana, alla mezzanotte di domani, la completa rimozione delle restrizioni agli ingressi nel Paese, per agevolare gli spostamenti in vista della settimana di festività note come "Golden Week". (Git)