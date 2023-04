Tlc: Open fiber, iniziati a Mezzago (MB) i lavori di posa della rete FTTH

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori di posa della rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) nel comune di Mezzago. Gli interventi di cablaggio consistono nella realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica posata da Open Fiber che permetterà di abilitare i servizi digitali innovativi per cittadini e imprese del territorio. Open Fiber sta intervenendo come concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia (società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex MISE) per la copertura delle aree bianche nella regione Lombardia: l’opera rimarrà infatti di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni. Sono oltre 2000 le unità immobiliari che saranno cablate attraverso una rete di circa 11 chilometri. Il piano prevede il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini e le riasfaltature verranno eseguite a fine lavori quando le temperature lo permetteranno. (segue) (Com)