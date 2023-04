Tlc: Open fiber, iniziati a Mezzago (MB) i lavori di posa della rete FTTH (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copertura della posa dell’infrastruttura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel Italia e verranno raggiunte dalla fibra anche le più importanti sedi della Pubblica Amministrazione presenti nel Comune, quali: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria, il Municipio e la biblioteca comunale. “Poter finalmente un servizio di connettività tra i più moderni a Mezzago, che porti la fibra ottica in ogni casa e ufficio, è chiaramente una grande soddisfazione.” – dichiara Massimiliano Rivabeni, Sindaco del comune di Mezzago - “La stretta collaborazione che abbiamo offerto a Open Fiber nell’ambito della progettazione della rete fornendo tempestivamente le informazioni necessarie relative alle nostre infrastrutture ci rende orgogliosi insieme con loro per il raggiungimento di questo obiettivo. Gli ostacoli iniziali sono stati importanti e sia di natura economica che di natura tecnica per l’utilizzo sperimentale di una nuova fibra di produzione statunitense, ciò ha portato ad una dilatazione dei tempi iniziali del progetto, ma i lavori sono oggi avviati e confidiamo nella rapida realizzazione dell’infrastruttura ringraziando Open Fiber per il lavoro dedicato e speso sul nostro territorio.” (Com)