Credito: Maneo (Nexi), dopo l'estate il SoftPos per gestire incassi da smartphone - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esercenti è in arrivo una nuova soluzione per incassare tramite lo smartphone, “il SoftPos è la grande disruption di quest'anno, la nuova soluzione che presenteremo quest'estate, per professionisti, artigiani e tutti coloro che lavorano in mobilità, perché consente di andare ad inserire un'applicazione per accettare pagamenti digitali e quindi di gestire l'incasso ovunque essi siano, senza essere vincolati ad un punto cassa in più”. Lo ha detto a “Nova” Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi. (Video: Agenzia Nova) (Rem)