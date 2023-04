Credito: ricerca Bva Doxa per Nexi, Pos mezzo più sicuro per 81 per cento esercenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l' 81 per cento degli esercenti italiani il Pos è lo strumento per incassare più sicuro mentre per il 71 per cento è il mezzo più veloce. Inoltre, il 29 per cento si dichiara interessato alla possibilità di utilizzare lo smartphone per ricevere pagamenti. È quanto emerge dalla ricerca Bva Doxa per Nexi, la PayTech attiva in Europa, che ha intervistato un campione di piccoli e medi esercenti del retail e della ristorazione e di liberi professionisti del nostro Paese per analizzarne le preferenze, i bisogni e le aspettative per incassare presso il punto vendita e in mobilità. Durante l'estate Nexi lancerà il SoftPOS in Italia, un’app che consentirà agli esercenti di accettare pagamenti digitali direttamente dal cellulare. Gli esercenti potranno scaricare il SoftPOS sul proprio smartphone, una soluzione per chi deve incassare in mobilità (ossia il 26 per cento degli intervistati) e per chi desidera avere un Pos aggiuntivo rispetto al principale in particolari momenti di picco di attività, per esempio bar e ristoranti durante le pause pranzo. (segue) (Com)