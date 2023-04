Credito: ricerca Bva Doxa per Nexi, Pos mezzo più sicuro per 81 per cento esercenti italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricerca, per il 62 per cento degli interessati all'utilizzo dello smartphone per ricevere pagamenti è una soluzione di cui apprezzerebbero la sostenibilità, per il 48 per cento il non dover portare con sé un Pos troppo ingombrante per incassare in mobilità, per il 49 per cento il poter accettare pagamenti ovunque senza pensieri e per il 45 per cento la possibilità di raddoppiare i punti di incasso in negozio senza dotarsi di un Pos aggiuntivo rispetto al principale. La ricerca Bva Doxa "conferma che sempre più esercenti italiani sono consapevoli che sicurezza, velocità, comodità e sostenibilità sono elementi chiave dei pagamenti digitali – evidenzia Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi – Per questo cresce costantemente il numero di coloro che predilige accettarli sia in cassa, sia per consegne a domicilio del cliente, per vendite durante un mercato o una fiera, per incassare il conto al tavolo se si tratta di bar o ristoranti". (segue) (Com)