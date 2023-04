Siria-Iran: incontro tra ministri Trasporti, focus su linea ferroviaria con l’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti della Siria, Zuhair Khuzaym, ha incontrato il ministro delle Strade e dello Sviluppo urbano dell’Iran, Mehrdad Bazrpash, ieri a Damasco, per discutere della realizzazione del progetto di interconnessione ferroviaria che dovrebbe collegare i due Paesi all’Iraq. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Si tratta di una linea per il trasporto di merci e di persone, a partire dal collegamento già esistente tra Shalamcheh e Bassora, che dovrebbe essere prolungato per raggiungere i porti marittimi della Siria, sul Mediterraneo orientale. Lo scorso 6 aprile, il ministro dei Trasporti iracheno, Razzaq Muhaibis, aveva già annunciato un accordo con Teheran su un progetto di collegamento da sviluppare a partire dalla linea Shalamcheh-Bassora, soprattutto per favorire gli spostamenti dei pellegrini musulmani sciiti in occasione delle festività religiose. (Irb)