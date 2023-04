Regno Unito: Sunak respinge risarcimenti a Paesi danneggiati da colonialismo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha rifiutato di scusarsi per la storia di schiavitù e colonialismo del Regno Unito. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Sunak ha affermato di essere impegnato a garantire che il Regno Unito sia una società "inclusiva e tollerante", ma ha rifiutato di aderire alla richiesta di un deputato laburista di "scuse complete e significative" alle persone di origine africana per il passato coloniale e schiavista del Regno Unito. Gli attivisti chiedono che il governo consegni pagamenti compensativi ai Paesi che sono stati danneggiati dalla tratta degli schiavi o dal colonialismo, ma Sunak si è espresso in maniera contraria. "Quello che penso dovrebbe essere il nostro obiettivo ora è, ovviamente, comprendere la nostra storia in tutte le sue parti, ma soprattutto assicurarci di avere una società che sia inclusiva e tollerante con persone di ogni provenienza", ha spiegato il premier britannico. (Rel)