Imprese: TotalEnergies, primo trimestre utile netto a 6,5 miliardi di euro (-27 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 TotalEnergies ha registrato un utile netto di 6,5 miliardi di dollari, in calo del 27 per cento su base annua. Lo ha annunciato il gruppo francese co una nota. Il margine operativo lordo adjusted è in calo del 19 per cento, a 14,2 miliardi, mentre la produzione è di 2,52 milioni di barili al giorno. "TotalEnergies mostra ancora una volta la sua capacità nel generare dei risultati molto buoni", ha detto nella nota il presidente Patrick Pouyanné.(Frp)