Rai: Urso, incertezza è ostacolo alla definizione del contratto di servizio

24 luglio 2021

- “L’attuale fase di incertezza che la Rai sta vivendo non consentendo l’approvazione del piano industriale è di ostacolo anche alla definizione dello schema di contratto di servizio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’audizione alla commissione Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. “Ciò vale a maggior ragione se si pensa che il prossimo contratto di servizio - ha spiegato Urso - ha lo scopo di assicurare che la Rai affronti in modo adeguato le trasformazioni del mercato che, come ha descritto la recente relazione annuale dell’Auditel, registra la crescita senza sosta delle tv in streaming con il dichiarato obiettivo di egemonizzare il mercato”. (Rin)