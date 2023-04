Primo maggio: concertone a Roma omaggia Costituzione, Ambra Angiolini presenta per il sesto anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto in piazza San Giovanni per il concertone del primo maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso. Nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura trasmesse in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Presentatori del Concertone saranno Ambra Angiolini, alla sue sesta conduzione, e Fabrizio Biggio. "L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" è lo slogan che i sindacati hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Così Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di rendere omaggio alla Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del primo maggio 2023. (segue) (Rer)