Primo maggio: concertone a Roma omaggia Costituzione, Ambra Angiolini presenta per il sesto anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella postazione allestita nel backstage, in collaborazione con Siae - Società italiana degli autori ed editori, si avvicenderanno le conduttrici di Rai Radio 2 e i tanti ospiti protagonisti dell’evento. Si parte con l’appuntamento pomeridiano, dalle ore 16, in compagnia di Diletta Parlangeli e LaMario; mentre il racconto della serata, a partire dalle ore 20, è affidato a Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio. Poi un regalo di Rai Radio 2 non soltanto per gli ascoltatori e per il pubblico che guarda la radio in tv, ma per tutta Piazza San Giovanni: dalle ore 19, durante la pausa della diretta tv, dal palco del Primo Maggio, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. (Rer)