Regno Unito: ex premier May, disegno di legge su immigrazione illegale è "disastroso"

- L'ex premier britannica Theresa May ha contestato il disegno di legge sull'immigrazione clandestina approvato ieri alla Camera dei Comuni. Riporta la notizia il quotidiano "The Guardian". May ha avvertito che più persone sarebbero state lasciate in schiavitù per via delle riforme del governo volte a dissuadere i migranti dall'attraversare la Manica. L'ex prima ministra ha descritto il disegno di legge presentato dal governo come "disastroso" e come uno "schiaffo in faccia" per coloro che hanno a cuore le vittime della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani. (Rel)