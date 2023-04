Vaticano: il premier ucraino Smyhal in udienza dal Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco sta ricevendo in udienza il premier ucraino Denys Shmyhal. Il primo ministro è arrivato in Vaticano con una folta delegazione per un faccia a faccia privato che si sta iniziando in questi minuti. Non sarà questo l'unico colloquio della sua visita: Shmyhal, infatti, incontrerà anche il segretario di Stato Pietro Parolin. Il premier è a Roma da ieri mattina ed è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha partecipato alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina. L'udienza di oggi con il Papa rappresenta un momento importante alla vigilia del viaggio che il Santo Padre si accinge ad affrontare per recarsi in Ungheria, un Paese che può svolgere un ruolo importante per arrivare ad un cessate il fuoco. (Civ)