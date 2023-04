Regno Unito: inflazione elevata, 26 per cento cittadini ricorre a prestiti bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due quinti dei cittadini britannici di età compresa tra 35 e 44 anni hanno fatto ricorso a prestiti bancari per affrontare la crisi causata dal tasso d'inflazione elevato . È quanto rivela uno studio della Resolution Foundation, ripreso dal quotidiano "Financial Times", secondo cui il 37 per cento delle persone di età compresa tra 35 e 44 anni ha fatto affidamento su prestiti e mutui formali, rispetto al 16 per cento di quelli di età superiore ai 55 anni e al 26 per cento della popolazione nel suo complesso. Inoltre, circa un quarto dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni è stato costretto a rivolgersi a familiari o amici per ricevere aiuto finanziario nell'ultimo anno. (Rel)