Migranti: nave Nadir salva 41 persone, assegnato porto di Lampedusa

- Questa mattina l'equipaggio della nave Nadir "ha individuato un'imbarcazione non idonea alla navigazione nell’area Sar (Ricerca e salvataggio) di Malta. In seguito a un’operazione di salvataggio durata circa un’ora, l’equipaggio è riuscito a mettere in salvo tutte le 41 persone a bordo". E' quanto si legge sul profilo Twitter della ong Resqship. "Le autorità italiane hanno quindi indicato il porto di Lampedusa per lo sbarco. Tra le persone salvate ci sono una donna incinta e un bambino di 4 anni, oltre ad altri minori. La situazione nel Mediterraneo è drammatica. Dopo solo poche ore nell'area operativa, il nostro equipaggio è stato informato di numerosi casi di emergenza", conclude. (Rin)