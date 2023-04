Imprese: Spagna, per Repsol utile di 1,1 miliardi nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, la compagnia petrolifera spagnola Repsol ha ottenuto un utile 1,1 miliardi di euro, 20 per cento in meno rispetto ai 1,3 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato è da attribuire, in particolare, al calo dei prezzi del greggio. Il settore esplorazione e produzione ha subito un calo del risultato che si è attestato a marzo a 474 milioni di euro, 257 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre il settore Industriale ha registrato un forte incremento, raggiungendo 1,2 miliardi di euro, un miliardo di euro in più rispetto allo stesso trimestre del 2022. Il gruppo ha sottolineato di aver compiuto progressi guidati dal suo Piano strategico 2021-2025 e dal suo modello di business integrato, che sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato in un trimestre in cui i prezzi del greggio sono scesi in media del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.(Spm)