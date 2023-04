Repubblica Ceca: scienziato Mantovani a Praga per 30mo anniversario Società di immunologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società di immunologia ceca (Cis) celebra i 30 anni di attività con una due giorni di iniziative al Campus di Praga dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, organizzate in collaborazione con l'Istituto di microbiologia e con l'Istituto di Genetica molecolare dell'Accademia delle Scienze, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia. Ospite d'onore il celebre immunologo Alberto Mantovani, che nella giornata di oggi, terrà una lezione sul tema "Immunità innata e processi infiammatori: dal cancro al Covid-19", cui farà seguito un'esibizione al piano del Maestro Luigi Nicolini. La numerosa comunità di scienziati italiani già integrata nelle istituzioni scientifiche ceche è il segno tangibile delle ottime relazioni bilaterali nel settore della ricerca. In questo contesto la presenza di uno straordinario relatore quale il professor Mantovani fornisce il migliore esempio di un percorso scientifico che dall'Italia è diventato un modello paradigmatico per la ricerca internazionale. (segue) (Vap)