Germania: documenti Pentagono, Usa potrebbero aver spiato ministero Difesa (2)

- Secondo il rapporto dell'intelligence statunitense, le autorità tedesche erano a conoscenza del fatto che i militari cinesi stavano conducendo una “offensiva di charme” durante un viaggio in Europa di fronte alla crescente pressione degli Usa. Nel documento si afferma che la Germania vede il proprio atteggiamento una conferma della solidarietà nei confronti degli Stati Uniti. Inoltre, l'ambasciata di questo Paese a Berlino è stata informata ufficialmente dal governo tedesco dell'incontro con la delegazione cinese. Per “Ard” e “Die Zeit”, il rapporto del Pentagono è disponibile anche per l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua reazione al presunto caso di spionaggio dello Stato alleato. La risposta potrebbe dipendere da “come si comporterà l'amministrazione degli Stati Uniti in merito alla vicenda. Il governo tedesco è, infatti, consapevole del contributo determinante dell'intelligence degli Usa per la sicurezza della Germania e, in considerazione della guerra in Ucraina, “sta cercando di non mettere a dura prova” i rapporti con Washington. (segue) (Geb)