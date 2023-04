Germania: documenti Pentagono, Usa potrebbero aver spiato ministero Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il presidente del Comitato di controllo del Bundestag sulle agenzie di intelligence, il deputato dei Verdi Konstantin von Notz, ha manifestato irritazione per la vicenda affermando che “le intercettazioni tra amici proprio non vanno”. L'esponente degli ecologisti ha quindi sottolineato la necessità di chiarire il caso con gli Usa. A sua volta, Gustav Gressel del Consiglio europeo per le relazioni internazionali (Ecfr) valuta la presunta attività di spionaggio non sorprendente e ha raccontato di aver incontrato il 21 febbraio la stessa delegazione militare cinese ricevuta al ministero della Difesa di Berlino. Nel commentare la vicenda, Gressel ha dichiarato: “Si tratta di un'informazione classificata della massima segretezza dagli Stati Uniti, che si sarebbe potuta ottenere anche chiamando la Fondazione per la Scienza e la Politica o chiedendo molto cortesemente al ministero della Difesa”. Per l'esponente dell'Ecfr, è comunque problematico per la Germania quello che appare un carente controspionaggio. Il Paese potrebbe infatti essere spiato anche da Stati “meno amichevoli” degli Usa, come Russia e Cina. Al riguardo, Gressel ha osservato che “la questione del controspionaggio non è ancora parte della discussione sulla svolta epocale” innescata dalla guerra in Ucraina. “Spero che ci arriveremo, ma siamo ancora molto lontani”, ha infine dichiarato l'analista dell'Ecfr. (Geb)