Oggi question time con i ministri Tajani, Giorgetti, Casellati e Pichetto Fratin

- Si svolge oggi, giovedì 27 aprile alle 13:30, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione alla crisi in Sudan, con particolare riferimento all'assistenza ai connazionali e al personale dell'ambasciata (Barelli - FI-Ppe). Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per contenere l'effetto degli aumenti dei tassi di interesse e preservare il potere di acquisto delle famiglie, nonché per tutelare il diritto all'abitazione (Silvestri – M5s); sulle iniziative normative in ordine all'attuazione della delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (Pastorino – Misto -+ Europa); sulla riscossione e gli accertamenti relativi al contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia di cui al decreto-legge n. 21 del 2022 (Bonelli – AVS); sulle politiche a sostegno della famiglia e della natalità, con particolare riferimento alle risorse da destinare a tale scopo (Bonetti – Azione-IV-RE); sulle iniziative per assicurare la stabilità del sistema bancario italiano, alla luce delle recenti crisi di alcuni istituti di credito stranieri (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). Il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sulla possibile riforma del sistema di elezione degli organi delle amministrazioni comunali (Bonafè – Pd-Isp). Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla nomina del commissario straordinario del Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara (Furgiuele – Lega); sugli intendimenti del governo, di concerto con le Regioni e le Province autonome, circa le modalità di gestione della fauna predatoria in Trentino (Foti – Fd'I). (Com)