Regno Unito: statistiche, numero record di giorni lavorativi persi per malattia nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di giorni lavorativi persi per malattia nel Regno Unito ha raggiunto un livello record lo scorso anno. Secondo i nuovi dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), il numero di giorni lavorativi persi a causa di malattia o infortunio nel 2022 è stato pari a 185,6 milioni; 47,4 milioni in più rispetto al livello pre pandemia di Covid-19. Il tasso di assenze per malattia - o la percentuale di ore lavorative perse a causa di malattia o infortunio - è salito al 2,6 per cento nel 2022, rispetto al 2,2 per cento nel 2021. Il quotidiano "Financial Times" riporta che secondo l'Ons le malattie minori sono state la ragione principale per i giorni di malattia, sebbene il Covid-19 fosse ancora un fattore importante. L'Ons ha anche notato che le condizioni respiratorie hanno superato i problemi di salute mentale diventando la quarta ragione più comune di malattia. (Rel)