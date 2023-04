Nato: ministro Difesa romeno, B9 ha dimostrato sua rilevanza per coordinamento transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il formato Bucarest 9 (B9) ha dimostrato la sua rilevanza anche per il coordinamento transatlantico e l'unità fra gli alleati specialmente nell'attuale contesto di sicurezza. Lo ha affermato il ministro della Difesa rumeno, Angel Tilvar citato in un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il ministro romeno ha co-presieduto, insieme all’omologo polacco, Mariusz Blaszczak, la Riunione dei ministri della Difesa del formato B9, che si è svolta a Varsavia. "Il formato B9 continua a dimostrare la sua rilevanza e il suo valore aggiunto, essendo un'importante piattaforma per la consultazione permanente degli alleati sul fianco orientale della Nato", ha affermato il ministro romeno. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati aspetti riguardanti le attuali sfide alla sicurezza generate dagli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e le implicazioni regionali ed euro-atlantiche, la continuazione del sostegno internazionale all'Ucraina, la valutazione dell'attuazione delle decisioni adottate al vertice della Nato di Madrid in merito alla deterrenza e alla posizione di difesa sul fianco orientale, nonché la preparazione del vertice di Vilnius dell'11 luglio. "A Vilnius vanno proseguite le misure per rafforzare la difesa e la deterrenza sul fianco orientale, dal Mar Baltico al Mar Nero, va rafforzata la necessità di continuare a consolidare la presenza alleata sul fianco orientale, nonché l'importanza di aumentare la capacità di risposta alleata", ha sottolineato il ministro. (segue) (Rob)