Nato: ministro Difesa romeno, B9 ha dimostrato sua rilevanza per coordinamento transatlantico (2)

22 luglio 2021

- Inoltre, Tilvar ha menzionato la necessità di attuare le decisioni del vertice Nato di Madrid, in particolare nelle aree relative alla sicurezza del Mar Nero, regione di importanza strategica per l'Alleanza, nonché la necessità di continuare a coordinare gli sforzi Nato-Ue per sostenere l'Ucraina e i partner nella regione. "Riteniamo che sia molto importante continuare a sostenere i partner più esposti nella regione alle azioni ibride della Federazione Russa, come la Moldova, la Georgia, la Bosnia Erzegovina, sulla dimensione della resilienza e sullo sviluppo della difesa capacità", ha sottolineato Tilvar. Al termine dell'incontro, il ministro della Difesa romeno ha ribadito l'importanza delle discussioni nel formato B9 per sincronizzare le percezioni degli alleati orientali e dei partner strategici in merito agli sviluppi della sicurezza sul fianco orientale e garantire loro una risposta adeguata. Allo stesso tempo, il ministro ha sottolineato il forte messaggio di unità e solidarietà trasmesso dalla presenza delle forze Nato sul territorio degli alleati sul fianco orientale, nonché il continuo rafforzamento della deterrenza e della posizione di difesa alleate. (Rob)