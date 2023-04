Iran: media, dimissioni verbali del ministro degli Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, giunto ieri a Beirut per una visita ufficiale di due giorni, avrebbe rassegnato le dimissioni “verbalmente” al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, a causa di divergenze sorte con quest’ultimo e con il segretario generale del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Shamkhani. Lo ha riferito il quotidiano kuwaitiano “Al Jarida”, citando “una fonte ben informata all’interno dell’ufficio del presidente iraniano”. La fonte ha spiegato che le divergenze tra Amirabdollahian e Raisi sono emerse poco prima della visita del ministro degli Esteri iraniano a Mascate, in Oman, lo scorso 25 aprile, per discutere, tra gli altri temi, di una nuova proposta statunitense relativa ai negoziati sul programma nucleare di Teheran. Raisi avrebbe voluto inviare il vice ministro degli Esteri e primo negoziatore sul nucleare, Ali Bagheri Khani, per condurre colloqui indiretti con un funzionario statunitense a Mascate. Al contrario, Amirabdollahian avrebbe proposto di inviare l’ex primo negoziatore, Abbas Araghchi, e, vendendo la sua proposta rifiutata da Raisi, si sarebbe dichiarato pronto a dimettersi, una volta tornato dal tour diplomatico ad Amman, Beirut e Damasco, iniziato il 21 aprile scorso. (Res)