- Cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi con copertura in aumento nel pomeriggio, in pianura poco nuvoloso al mattino con qualche nube in più nella seconda parte del giorno. Precipitazioni assenti, salvo brevi e isolati piovaschi al pomeriggio sui settori retici delle Alpi. Temperature minime in pianura intorno a 9°C, massime intorno a 24°C (Rem)