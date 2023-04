Rai: Urso, non immaginabile un servizio pubblico scollegato dalla trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Non è più immaginabile un servizio pubblico che sia scollegato dal processo di trasformazione digitale ed ecologica che è alla base del Pnrr e di tutte le politiche pubbliche”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’audizione alla commissione Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Urso ha aggiunto che il contenuto del prossimo contratto non può prescindere dal “perimetro delle risorse disponibili, dalla sua corrispondenza ad un piano industriale coerente e rivolto al futuro” e dalla sua “coerenza con il piano industriale previsto nel documento della presidenza del Consiglio”. Un esecutivo serio - ha affermato il ministro - deve porsi il problema di come la Rai possa raggiungere gli obiettivi di servizio pubblico”. (Rin)