Ucraina: Gentiloni, guerra ha portato economie sull'orlo della recessione, evitata catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina e la pandemia hanno cambiato le relazioni economiche e le dipendenze dell'economia globalizzata, ma "gli scenari più catastrofici", come una forte recessione, a cui poteva portare il conflitto in Ucraina, non si sono verificati. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un discorso al think thank Europa a Copenhagen. "Nella seconda metà dello scorso anno, gli europei hanno avvertito più intensamente gli effetti della guerra. L'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia ha portato i tassi di inflazione al livello più alto degli ultimi decenni e le nostre economie sull'orlo della recessione. Ma gli scenari più catastrofici non si sono verificati", ha detto. "La nostra risposta comune e la straordinaria capacità di recupero dei nostri cittadini e delle nostre imprese hanno contribuito ad allontanare i timori di blackout, fallimenti e recessione. I prezzi dell'energia sono tornati ai livelli prebellici. L'inflazione è in costante calo, anche se rimane elevata. I mercati del lavoro rimangono forti: la disoccupazione nell'Ue è al minimo storico, l'occupazione al massimo storico", ha aggiunto. Guardando oltre gli effetti più immediati, la guerra e, prima di essa, le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali che abbiamo visto durante la pandemia, hanno innescato una rivalutazione fondamentale delle relazioni economiche e delle dipendenze nella nostra economia globalizzata", ha concluso il commissario. (Beb)