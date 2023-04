Pakistan: il Paese importerà petrolio dalla Russia a partire da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan inizierà a importare petrolio dalla Russia nel mese di maggio: una decisione assunta in un contesto reso difficile dalle sanzioni imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina, ma su cui Islamabad punta per dare sollievo alle proprie finanze pubbliche. Il ministro di Stato del Petrolio, Musadik Malik, ha confermato che il Pakistan ha collocato un primo ordine per l'importazione di petrolio dalla Russia questo mese, e che l'arrivo del primo carico è atteso a maggio. Il governo pakistano non ha divulgato i dettagli finanziari dell'operazione, ma l'intenzione è di arrivare a importare dalla Russia sino a 100 mila barili giornalieri, pari ai due terzi degli acquisti di petrolio complessivi del Pakistan. Secondo un funzionario governativo anonimo citato dal quotidiano "Nikkei", Islamabad si propone di acquistare il petrolio russo al prezzo di 50 dollari al barile. Il petrolio greggio Arab Light, che il Pakistan importa perlopiù dall'Arabia Saudita, è stato recentemente scambiato a 84,75 dollari al barile. Nelle scorse settimane diversi esperti hanno espresso scetticismo in merito alla capacità del Pakistan di ottenere uno sconto al prezzo delle forniture petrolifere; quel che è certo, però, è che un minor costo delle importazioni petrolifere costituirebbe un significativo aiuto per un Paese che versa in gravi difficoltà finanziarie, e che nell'anno fiscale 2022 ha dovuto destinare 18,74 miliardi di dollari alle importazioni di petrolio e derivati. (Inn)